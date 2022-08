ASCOLTI TV 16 AGOSTO 2022 | VINCE RAI2 CON L’ATLETICA 12 | 5% | AMORE | MATRIMONI E ALTRI DISASTRI 11 | 2% | LA GRANDE BELLEZZA 10 | 5% | “LE PROVE” DEL PALIO DI SIENA 5% | L’ULTIMO SALUTO A PIERO ANGELA 18 | 1%

(Di mercoledì 17 agosto 2022)TV 16· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 568 15.94Tg1 – 876 21.06UnoMattina Estate – 751 17.16Unomattina Estate – v. nettoTg1 Speciale – 1163 18.14Linea Verde Estate – 1384 13.57Tg1 – 2813 24.38Don Matteo – 1122 10.68 + 1187 13.34Sei Sorelle – 844 10.67Tg1 + Tg1 Ec. – xEstate in Diretta – 1383 16.79Reazione a Catena – 2090 21.73Reazione a Catena – 3129 26.77Tg1 – 3432 24.89TecheTecheTè – 2932 20.22– 1457 11.16 652 9.43 98 7.43 1084 13.06Dreams Road + Sottovoce + RaiNews – 437 5.52 + 320 4.66 + 142 4.29 Prima Pagina – xTg5 – 1028 24.42Morning News – 854 19.25Morning News – 751 17.46Forum (R) – 1228 17.30Tg5 – 2491 ...

Risultato "Dovevamo fare sei puntate e invece ne abbiamo fatte dieci, conmolto buoni. E ora torniamo, quindi non ne sono felice, ma felicissima. Siamo stati antesignani dell'esplorazione di ...Ascolti tv 16 agosto 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...