Ascolti TV 16 agosto 2022 | risale Reazione a Catena | i funerali di Piero Angela e il trionfo di Jacobs

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Risultati a dir poco sorprendenti in questo martedì 16, specie all'interno deglitv. In prima serata non sono mancati film, documentari ed eventi sportivi. Solitamente sono sempre Rai 1 e Canale 5 ad ottenere la più larga fetta della torta, ma questa volta è stato il secondo canale della tv di Stato ad avere la meglio. Rai 2, infatti, è riuscita a catturare l'attenzione della maggior parte degli spettatori, grazie all'avvincente sfida dei 100 metri agli Europei di Atletica Leggera con Marcellche ha difeso l'onore dell'Italia. A rendere importante questa giornata è stato anche il funerale di, trasmesso in diretta su Rai 1. Intanto segnaliamo la ripresa diTV ieri 16, ...