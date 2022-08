Ascolti 16 agosto 2022 | doppia vittoria per Jacobs | in pista e in tv

infoitcultura : Ascolti tv martedì 16 agosto 2022 - infoitcultura : Ascolti tv 16 agosto 2022: Rai2 vince con l’atletica leggera - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 16 agosto 2022: gli italiani scelgono gli Europei di Monaco - occhio_notizie : Ascolti tv martedì 16 agosto 2022: Viaggio nella grande bellezza vince contro Amore, matrimoni e altri disastri?… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di martedì #16agosto ?? -

del 162022 in prima serata doppia vittoria per Marcell Jacobs sia in pista agli Europei di atletica leggera sia in tv con il miglior ascolto in prima serata su Rai2: una media di 1.654.Redazione Sorrisi Rai2 " Europei di Atletica Leggera ": 1.654.000 spettatori (share 12,5%). Rai1 " Amore, matrimoni e altri disastri ": 1.457.000 spettatori (share 11,2%). Canale 5 " Viaggio nella ...Lo sa bene Paolo Bonolis. Uno dei conduttori televisivi di Mediaset più apprezzati, un vero cavallo vincente per la professionalità e l’ironia che sa immettere in tutti i suoi programmi. Eppure ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì16 agosto 2022 ...