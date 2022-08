Arthur-Juventus, spuntano nuove destinazioni: giorni decisivi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Uno dei giocatori in uscita dalla Juventus è, senza dubbio, Arthur; per il centrocampista brasiliano possibile una nuova destinazione. Il mercato della Juventus si muove non solo in entrata ma anche in uscita con la società bianconera decisa a sfoltire la rosa considerando come, alcuni elementi, non siano più al centro del progetto di Allegri. Tra questi troviamo, senza ombra di dubbio, Arthur; il centrocampista brasiliano, da quando è arrivato in Italia, ha deluso le aspettative e non è riuscito ad essere quel regista di cui la Juventus ha sempre avuto bisogno (per questo si tratta con Paredes). Cerchiamo di capire quale può essere la destinazione dell’ex Barcellona. LaPresseArthur, in questa sessione di mercato, è molto probabile che venga ceduto anche se la situazione non è per ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 17 agosto 2022) Uno dei giocatori in uscita dallaè, senza dubbio,; per il centrocampista brasiliano possibile una nuova destinazione. Il mercato dellasi muove non solo in entrata ma anche in uscita con la società bianconera decisa a sfoltire la rosa considerando come, alcuni elementi, non siano più al centro del progetto di Allegri. Tra questi troviamo, senza ombra di dubbio,; il centrocampista brasiliano, da quando è arrivato in Italia, ha deluso le aspettative e non è riuscito ad essere quel regista di cui laha sempre avuto bisogno (per questo si tratta con Paredes). Cerchiamo di capire quale può essere la destinazione dell’ex Barcellona. LaPresse, in questa sessione di mercato, è molto probabile che venga ceduto anche se la situazione non è per ...

