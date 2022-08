Arrestata a 84 anni l’ex sarta di Sofia Loren: scarcerata, andrà in convento (Di mercoledì 17 agosto 2022) scarcerata l’ex sarta di Sofia Loren. Buone notizie per la signora Loretta che lo scorso 9 agosto era stata Arrestata per aver accoltellato il marito a seguito di una lite familiare. Condotta repentinamente nel carcere di Rebibbia, la signora non aveva fatto letteralmente in tempo né a vestirsi né a prendere le cose di prima necessità. Ma dopo la denuncia del garante dei detenuti che l’ha incontrata la mattina di Ferragosto, è arrivata per una soluzione alternativa. Leggi anche: Accoltella il marito per difendersi, in carcere l’ex sarta 84enne di Sofia Loren: ‘Presa di notte senza nemmeno il tempo di vestirmi’ 84enne in carcere per aver accoltellato il marito: i fatti La signora, che è in carcere dallo scorso 10 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022)di. Buone notizie per la signora Loretta che lo scorso 9 agosto era stataper aver accoltellato il marito a seguito di una lite familiare. Condotta repentinamente nel carcere di Rebibbia, la signora non aveva fatto letteralmente in tempo né a vestirsi né a prendere le cose di prima necessità. Ma dopo la denuncia del garante dei detenuti che l’ha incontrata la mattina di Ferragosto, è arrivata per una soluzione alternativa. Leggi anche: Accoltella il marito per difendersi, in carcere84enne di: ‘Presa di notte senza nemmeno il tempo di vestirmi’ 84enne in carcere per aver accoltellato il marito: i fatti La signora, che è in carcere dallo scorso 10 ...

