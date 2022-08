Arrampicata sportiva | Europei 2022 | Janja Garnbret senza rivali nel Boulder | Camilla Moroni pronta a rifarsi nel Lead

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022)ha dominato la scena nella finale femminileaglid’a Monaco di Baviera. La Germania sorride ancora una volta alla stella slovena, abile a primeggiare nella prima metà della competizione con il punteggio di 99.9 punti. La campionessa continentale in carica nele nelnon ha lasciato spazio alle avversarie che per ora si stanno dando battaglia per l’argento. Tutto può succedere infatti per il secondo posto con due atlete presenti nella graduatoria con il medesimo punteggio di 80.9. Hannah Meul (Germania) precede al momento Mia Krampl (Slovenia),tra qualche ora quando si passerà al ...