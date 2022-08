Archeologia | nuova luce sull’antico Tempio di Cupra | alle pareti gli stessi colori di Pompei

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Sensazionale scoperta nel Parco Archeologico Naturalistico “Civita” diMarittima nelle Marche dove la prima campagna di scavo, promossa da Soprintendenza e Comune con il coordinamento scientifico dell’Università di Napoli “L’Orientale”, ha portato allaoriginali dell’anticoromano di. L’edificio religioso fu costruito nel I secolo d. C. e inizialmente decorato in III stileano, consegnate da grandi riquadri, lo zoccolo giallo, la fascia centrale caratterizzata dal rosso e dal nero, il soffitto azzurro. Sopraggiunti problemi statici, però, resero necessari, appena cent’anni dopo, alcuni sostanziali lavori di restauro. Gli archeologi ritengono che fu proprio in quell’occasione che i magnifici...