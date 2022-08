Arbitri Serie A: le designazioni per la 2^ giornata di campionato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Arbitri Serie A, ufficializzate le designazioni per la seconda giornata della stagione 2022/2023. Eccole nel dettaglio L’AIA ha emanato le designazioni arbitrali per la seconda giornata della nuova stagione di Serie A: TORINO – LAZIO Sabato 20/08 h. 18.30 PICCININI TOLFO – CAPALDO IV: MARINELLI VAR: DI PAOLO AVAR: LONGO S. UDINESE – SALERNITANA Sabato 20/08 h. 18.30 AURELIANO BINDONI – IMPERIALE IV: PERENZONI VAR: NASCA AVAR: PAGANESSI INTER – SPEZIA Sabato 20/08 h. 20.45 GHERSINI DI IORIO – RASPOLLINI IV: SANTORO VAR: MARINI AVAR: GUIDA SASSUOLO – LECCE Sabato 20/08 h. 20.45 COLOMBO ROSSI M. – MARCHI IV: MIELE G. VAR: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022)A, ufficializzate leper la secondadella stagione 2022/2023. Eccole nel dettaglio L’AIA ha emanato learbitrali per la secondadella nuova stagione diA: TORINO – LAZIO Sabato 20/08 h. 18.30 PICCININI TOLFO – CAPALDO IV: MARINELLI VAR: DI PAOLO AVAR: LONGO S. UDINESE – SALERNITANA Sabato 20/08 h. 18.30 AURELIANO BINDONI – IMPERIALE IV: PERENZONI VAR: NASCA AVAR: PAGANESSI INTER – SPEZIA Sabato 20/08 h. 20.45 GHERSINI DI IORIO – RASPOLLINI IV: SANTORO VAR: MARINI AVAR: GUIDA SASSUOLO – LECCE Sabato 20/08 h. 20.45 COLOMBO ROSSI M. – MARCHI IV: MIELE G. VAR: ...

sportface2016 : #SerieA, le designazioni: #AtalantaMilan a #Maresca - Joshua4ita : RT @junews24com: DAZN e VAR, gli acronimi di Serie A che non ci mancavano - - junews24com : DAZN e VAR, gli acronimi di Serie A che non ci mancavano - - dell_inter : @GraziaLombardi3 @Boboj29 @FIGC 'virgolettati da giornale' Le dichiarazioni dell'avvocato degli avvocati della juv… - CalcioNews24 : #DAZN e #VAR gli acronimi della #SerieA che non ci mancavano ?? -