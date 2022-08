Arabia Saudita, studentessa condannata a 34 anni per aver usato Twitter (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Una studentessa Saudita dell’Università di Leeds, che era tornata a casa nel regno del Golfo per una vacanza, è stata condannata a 34 anni di carcere per avere un account Twitter e per aver seguito e ritwittato dissidenti e attivisti. Lo ha riferito il Guardian, ricordando come la sentenza del tribunale speciale Saudita antiterrorismo sia arrivata poche settimane dopo la visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in Arabia Saudita. Salma al-Shehab, 34 anni, madre di due bambini piccoli, era stata inizialmente condannata a tre anni di carcere per aver utilizzato un sito Internet con lo scopo di “causare disordini pubblici e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Unadell’Università di Leeds, che era tornata a casa nel regno del Golfo per una vacanza, è stataa 34di carcere pere un accounte perseguito e ritwittato dissidenti e attivisti. Lo ha riferito il Guardian, ricordando come la sentenza del tribunale specialeantiterrorismo sia arrivata poche settimane dopo la visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in. Salma al-Shehab, 34, madre di due bambini piccoli, era stata inizialmentea tredi carcere perutilizzato un sito Internet con lo scopo di “causare disordini pubblici e ...

fattoquotidiano : Arabia Saudita, nuovi investimenti per 500 milioni nelle russe Gazprom, Lukoil e Rosneft dopo l’inizio della guerra… - Corriere : Rilanciava su twitter i post dei dissidenti, studentessa condannata a 34 anni di carcere - LaStampa : Arabia Saudita, studentessa condannata a 34 anni di carcere per i suoi tweet: rilanciava i post dei dissidenti - Aingealherself : RT @OrioliPaolo: 34 anni di carcere per qualche rtw. Se gli amanti delle dittature vogliono trasferirsi in Arabia Saudita con i loro cellul… - telodogratis : Arabia Saudita, studentessa condannata a 34 anni per aver usato Twitter -