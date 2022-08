Arabia Saudita, l’attivista Salma al-Shehab condannata a 34 anni di carcere per i suoi tweet (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una dottoranda dell’Università di Leeds (Regno Unito), che si occupa di assistenza sanitaria ed è madre di due bambini, è stata condannata a 34 anni di carcere in Arabia Saudita, la pena più pesante mai comminata a un’attivista per i diritti delle donne nel Regno, secondo quanto affermano ricercatori e attivisti. Secondo la Freedom Initiative, un’organizzazione per i diritti umani con sede a Washington, Salma al-Shehab era in vacanza in Arabia Saudita nel gennaio 2021 e aveva programmato di tornare nel Regno Unito quando è stata arrestata. La pena per Shehab: da 6 a 34 anni per i tweet Salma al-ShehabInizialmente la giovane era stata ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una dottoranda dell’Università di Leeds (Regno Unito), che si occupa di assistenza sanitaria ed è madre di due bambini, è stataa 34diin, la pena più pesante mai comminata a un’attivista per i diritti delle donne nel Regno, secondo quanto affermano ricercatori e attivisti. Secondo la Freedom Initiative, un’organizzazione per i diritti umani con sede a Washington,al-era in vacanza innel gennaio 2021 e aveva programmato di tornare nel Regno Unito quando è stata arrestata. La pena per: da 6 a 34per ial-Inizialmente la giovane era stata ...

