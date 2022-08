Arabia Saudita, donna condannata a 34 anni per tweet pro-democrazia (Di mercoledì 17 agosto 2022) In Arabia Saudita una donna ha subito una condanna a 34 anni di carcere per aver usato Twitter in modo libero, ripostando contenuti di attivisti e dissidenti. Secondo le accuse del regime dei petrodollari, la donna, Salma al-Shehab, aveva aperto un profilo social su Twitter per seguire e replicare i tweet di dissidenti e attivisti. La signora Salma al-Shehab frequenta un dottorato di ricerca all’Università britannica di Leeds ed è madre di due bambini piccoli. Era rientrata in questi giorni estivi al suo paese, per una vacanza, ma la polizia Saudita l’ha bloccata. La notizia del suo arresto è apparsa sul quotidiano inglese The Guardian. Come riporta il giornale, la donna ha subito un processo immediato. La sentenza del “tribunale ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 17 agosto 2022) Inunaha subito una condanna a 34di carcere per aver usato Twitter in modo libero, ripostando contenuti di attivisti e dissidenti. Secondo le accuse del regime dei petrodollari, la, Salma al-Shehab, aveva aperto un profilo social su Twitter per seguire e replicare idi dissidenti e attivisti. La signora Salma al-Shehab frequenta un dottorato di ricerca all’Università britca di Leeds ed è madre di due bambini piccoli. Era rientrata in questi giorni estivi al suo paese, per una vacanza, ma la polizial’ha bloccata. La notizia del suo arresto è apparsa sul quotidiano inglese The Guardian. Come riporta il giornale, laha subito un processo immediato. La sentenza del “tribunale ...

