Anticipazioni Una vita, Trama Puntate dal 5 al 9 Settembre 2022: Genoveva Vuole Togliersi La Vita! (Di mercoledì 17 agosto 2022) Anticipazioni Una vita, Trama Puntate dal 5 al 9 Settembre 2022: Genoveva riceve una telefonata che la getta nella disperazione. La donna decide di Togliersi la vita, sottraendo a Marcelo i suoi sonniferi… Ad Una vita, dopo il ritorno dalla pausa estiva, le Puntate saranno ancora più intense e ricche di colpi di scena. Nella settimana dal 5 al 9 Settembre 2022, gli occhi saranno puntati soprattutto su Genoveva, la quale prenderà una decisione molto drastica sulla sua stessa vita. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una vita: dove eravamo rimasti? Angel fa un bel regalo ad ... Leggi su uominiedonnenews

