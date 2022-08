Anna Pettinelli | la figlia è spettacolare | eccola

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Non tutti conoscono la vita privata die sua. Ecco chi è la bellissima ragazza e cosa fa nella vita Spesso i personaggi dello spettacolo non parlano molto della loro vita privata e della famiglia. I riflettori, infatti, restano quasi sempre puntati verso chi appare in tv, al cinema o nei programmi L'articolo proviene da Leggilo.org.

Wajeeha04046180 : L’ex di Anna Pettinelli ha un nuovo amore: la reazione della conduttrice radiofonica - nina_sili16 : @fanpage Anna Pettinelli vabbè la conosciamo,ma sti due chi sono?? Bah! - MaStep92__ : RT @MediasetTgcom24: Stefano Macchi dimentica Anna Pettinelli: le foto con la nuova compagna Elisa D'Ospina #stefanomacchi #elisad'ospina… - MediasetTgcom24 : Stefano Macchi dimentica Anna Pettinelli: le foto con la nuova compagna Elisa D'Ospina #stefanomacchi #elisad'ospi… -

... Stefano Macchi dopo 8 anni conha ritrovato l'amore con Elisa D'Ospina . Le foto e le dediche da Ibiza tra il doppiatore 47enne e la modella curvy 39enne non lasciano spazio a dubbi. ...... come si può dare torto a queste parole: fino a questo momento, infatti, nessuno sapeva che avesse trovato una compagna! Di chi parliamo Proprio di lui: Stefano Macchi, ex marito di! ...Qualche mese fa la 65enne aveva annunciato la rottura con Stefano Macchi dopo 8 anni Adesso il doppiatore 47enne è uscito allo scoperto con la modella curvy Elisa D'Ospina Ormai è ufficiale: Stefano M ...Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati. Quest'ultimo pare che nei giorni scorsi abbia ufficializzato la sua relazione con la conduttrice Elisa D'Ospina. Ma come ha reagito l'ex professoress ...