Angelina Jolie, sotto falso nome, ha cercato di far arrestare Brad Pitt: scopri perché (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'attrice è tornata sul caso della presunta violenza domestica avvenuto su un jet privato nel 2016, causa del loro divorzio Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'attrice è tornata sul caso della presunta violenza domestica avvenuto su un jet privato nel 2016, causa del loro divorzio

sercgim : @NetflixFR Invincible d’Angelina Jolie - vogue_italia : Non c'è niente di più comodo e cool per l'aeroporto di questo look sfoggiato da Angelina Jolie. E noi non vediamo l… - ciakmag : Jolie cita in giudizio l’FBI per ottenere informazioni in merito ad una denuncia contro l'ex marito Pitt… - IOdonna : Un anno fa il ritorno dei talebani. La star chiede al mondo di non voltarsi dall'altra parte ignorando la sofferenz… - yeonscalp : winona ryder? angelina jolie? devon aoki? and AVRIL LAVIGNE??? hmmm -