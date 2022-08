Andrea Bocelli, il tenore parla di sua figlia Virginia: la rivelazione è “sconvolgente” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il famoso tenore Andrea Bocelli ha raggiunto la notorietà nel 1993 grazie al duetto con Zucchero sulle note del Miserere, per poi consolidarsi con Il mare calmo della sera, firmato da Zucchero, con cui ha vinto a Sanremo nel 1994 tra le Nuove Proposte. Per quanto riguarda la sua vita privata, dalla ex moglie Enrica Cenzatti, sposata nel 1992 a 34 anni e dalla quale si è separato nel 2002, ha avuto due figli: Amos (1995) e Matteo (1997). Il 21 marzo 2012 è diventato padre per la terza volta, di una femmina, Virginia, avuta dalla nuova compagna Veronica Berti con la quale, il 21 marzo 2014 è convolato a nozze a Livorno. Il cantante su sua figlia ha fatto una “rivelazione sconvolgente”.



