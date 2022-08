Ancora in calo il prezzo della benzina: ecco a quanto ammonta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nelle ultime settimane si è registrato un significativo calo, finalmente i prezzi scendono. Soddisfazione del presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nelle ultime settimane si è registrato un significativo, finalmente i prezzi scendono. Soddisfazione del presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona

fisco24_info : Covid oggi Italia, ricoveri ancora in calo: -13,7% in 7 giorni: (Adnkronos) - Report Fiaso: riduzione sia nei repar… - ledicoladelsud : Covid oggi Italia, ricoveri ancora in calo: -13,7% in 7 giorni - telodogratis : Covid oggi Italia, ricoveri ancora in calo: -13,7% in 7 giorni - italiaserait : Covid oggi Italia, ricoveri ancora in calo: -13,7% in 7 giorni - ansa_economia : Benzina: la verde ancora in calo a 1,770 euro al litro. -3,30% rispetto alla settimana 8-14 agosto; gasolio a 1,756… -