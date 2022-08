Ancona | rubavano bancomat e carpivano i codici ai clienti agli sportelli | 14 arresti per 20 colpi in Italia Ecco come agivano – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Con vari trucchia utenti dile loro carte e anche idi sblocco per eseguire prelievi di contanti nelle casse veloci o per fare acquisti di prodotti costosismartphone e tablet: in questo modo si sono impadroniti di circa 100mila euro. La banda ora è stata sgominata dai carabinieri della Compagnia diche stamattina hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale del capoluogo dorico su richiesta della locale Procura che ha coordinato l’intera attività d’indagine: custodia cautelare in carcere per 14 soggetti, tutti cittadini romeni di età compresa tra i 29 ed i 59 anni, gravati da plurimi precedenti di polizia, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento ...