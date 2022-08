"Anche Forza Italia farà sacrifici sui nomi". Tajani sulle liste elettorali (Di mercoledì 17 agosto 2022) Intervistato dal Corriere della Sera, Antonio Tajani ammette che Anche in Forza Italia, di cui è vicepresidente, andranno fatti «sacrifici» sul fronte delle liste elettorali: «Sono tutti meritevoli i nostri uscenti e siamo certi di poter offrire agli elettori liste molto competitive. Certo i numeri sono ridotti rispetto al passato, il taglio dei parlamentari pesa per tutti. Ma troveremo il modo di far sentire ognuno parte della squadra. Chi ci metterà la faccia Anche nelle sfide difficili, sarà sostenuto, valorizzato, sia nella vita del partito che alle amministrative, alle Regionali e alle Europee». Berlusconi che farà? Ambisce alla presidenza del Senato, al Quirinale? «Non ha alcuna aspirazione personale, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Intervistato dal Corriere della Sera, Antonioammette chein, di cui è vicepresidente, andranno fatti «» sul fronte delle: «Sono tutti meritevoli i nostri uscenti e siamo certi di poter offrire agli elettorimolto competitive. Certo i numeri sono ridotti rispetto al passato, il taglio dei parlamentari pesa per tutti. Ma troveremo il modo di far sentire ognuno parte della squadra. Chi ci metterà la faccianelle sfide difficili, sarà sostenuto, valorizzato, sia nella vita del partito che alle amministrative, alle Regionali e alle Europee». Berlusconi che? Ambisce alla presidenza del Senato, al Quirinale? «Non ha alcuna aspirazione personale, ...

