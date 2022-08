Anche Forza Italia farà sacrifici sui nomi, spiega Antonio Tajani (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il grande risiko delle candidature farà scontenti Anche nel partito di Silvio Berlusconi. Lo annuncia lo stesso Antonio Tajani in una intervista sul Corriere della Sera, dove al tempo stesso si premura di rassicurare coloro che saranno esclusi. «I nostri uscenti sono tutti meritevoli», spiega, «siamo certi di poter offrire agli elettori liste molto competitive. Certo i numeri sono ridotti rispetto al passato, il taglio dei parlamentari pesa per tutti. Ma troveremo il modo di far sentire ognuno parte della squadra. Chi ci metterà la faccia Anche nelle sfide difficili, sarà sostenuto, valorizzato, sia nella vita del partito che alle amministrative, alle Regionali e alle Europee». Rassicurazioni poi vengono date Anche sul piano della coalizione, che nelle sue parole è ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il grande risiko delle candidaturescontentinel partito di Silvio Berlusconi. Lo annuncia lo stessoin una intervista sul Corriere della Sera, dove al tempo stesso si premura di rassicurare coloro che saranno esclusi. «I nostri uscenti sono tutti meritevoli»,, «siamo certi di poter offrire agli elettori liste molto competitive. Certo i numeri sono ridotti rispetto al passato, il taglio dei parlamentari pesa per tutti. Ma troveremo il modo di far sentire ognuno parte della squadra. Chi ci metterà la faccianelle sfide difficili, sarà sostenuto, valorizzato, sia nella vita del partito che alle amministrative, alle Regionali e alle Europee». Rassicurazioni poi vengono datesul piano della coalizione, che nelle sue parole è ...

