Anche Belen Rodriguez ingrassa ed è lei a far vedere quanto | “Ecco | guardatemi”

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Momenti semplici, però non per questo scontati o poco rilevanti. Le vacanze estive disi sono rivelate molto più tranquille degli anni precedenti. Meno serate mondane, più famiglia e soprattutto tantissimo amore ed altrettanto relax. Con Stefano De Martino, Santiago e Luna Marì ha accantonato diete ed allenamenti. D’altra parte le vacanze esistono per questo. Serve evadere dalla propria, rigida o meno che sia, routine per poi rientrarci più rigenerati. Sicuramente quella di, pur essendo già fortunata lei di natura, sarà un po’ severa, fatta di pilates, altri esercizi, diete rigorose. La sua immagine rappresenta gran parte del suo lavoro. Fatto sta che, quest’estate, tra Albarella e Ponza, si è rilassata talmente tanto da essere addiritturata. ...

infatti avrebbe timore di finire al centro dell'attenzione mediaticasolo 'di riflesso' perché collegata al suo ex. Antonino lavorava come hair stylist prima di conoscerla, mentre oggi ha ...Non lo hanno negato, anzi:stessa lo ha confermato a Verissimo .Stefano a Domenica In non ha escluso la possibilità di avere un secondo figlio . Le vacanze estive hanno donato ... Antonino Spinalbese sul ‘fantasma’ di Stefano de Martino nel rapporto con Belen Rodriguez: cosa afferma Belen Rodriguez, la confessione sul pancino: "Quattro chili di pura felicità, ho avuto il coraggio per vivere la mia vita" ...Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen Rodriguez, con riferimento anche all'ombra di Stefano De Martino: cosa confessa ...