Ambra Angiolini, l'amara confessione: «ecco l'unico vero fallimento che riconosco» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ambra Angiolini, attrice e cantante romana, attualmente ricopre il ruolo di giudice a X Factor. L'artista ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair dove ha parlato di sé stessa e dei difficili momenti che ha affrontato e da cui è riuscita a rinascere. La donna ha parlato a fondo del suo rapporto con Francesco Renga, padre dei suoi figli e di quanto ha sofferto per la rottura della sua famiglia. Ambra Angiolini: «Dopo la fine del rapporto con Renga sono finita in depressione» Ambra Angiolini nel corso dell'intervista rilasciata a Vanity Fair ha confessato di aver passato un periodo davvero difficile dopo la fine della relazione con Francesco Renga, padre dei suoi figli. L'attrice romana, che attualmente vive a Brescia, ha detto che le piace essere raccontata ...

