Allegri ha ritrovato l’amore | dopo Ambra Angiolini | ecco chi è la donna misteriosa

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Massimilianoè un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Juventus. Durante la sua carriera da calciatore ha giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli. Considerato tra i migliori allenatori della sua generazione, è l’unico tecnico nella storia del calcio italiano ad aver vinto cinque Scudetti e quattro Coppe Italia consecutivamente. Il noto allenatore fa parlare molto di sé anche per quanto riguarda la sua vita privata.la fine della sua relazione con, Massimilianosembra avere una nuova fidanzata:chi è ladel mistero.Massimilianoha una nuova fidanzata. L’allenatore della Juve è stato paparazzato insieme a ...