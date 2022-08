Alessandro Nomellini Awards 2022: tutto dal party epocale celebrato al Forte (Di mercoledì 17 agosto 2022) Prima edizione col botto Una festa spumeggiante, nella cornice esclusiva del Twiga di Forte dei Marmi: alla presenza di un selezionatissimo parterre di ospiti italiani e internazionali si è appena conclusa con grande successo la prima edizione del premio The Alessandro Nomellini Awards 2022, un riconoscimento unico nel suo genere. L’idea nasce dalla mente brillante L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Prima edizione col botto Una festa spumeggiante, nella cornice esclusiva del Twiga didei Marmi: alla presenza di un selezionatissimo parterre di ospiti italiani e internazionali si è appena conclusa con grande successo la prima edizione del premio The, un riconoscimento unico nel suo genere. L’idea nasce dalla mente brillante L'articolo proviene da Novella 2000.

emanuelaneri14 : RT @crucant: Johann Sebastian Bach - Concerto in re min. da Alessandro Marcello, BWV 974, II. Adagio su YouTube Music - - SimiWonderland : RT @crucant: Johann Sebastian Bach - Concerto in re min. da Alessandro Marcello, BWV 974, II. Adagio su YouTube Music - - mariellacesaro1 : RT @crucant: Johann Sebastian Bach - Concerto in re min. da Alessandro Marcello, BWV 974, II. Adagio su YouTube Music - - SignoraDelleOr1 : RT @crucant: Johann Sebastian Bach - Concerto in re min. da Alessandro Marcello, BWV 974, II. Adagio su YouTube Music - - TOSADORIDANIELA : RT @crucant: Johann Sebastian Bach - Concerto in re min. da Alessandro Marcello, BWV 974, II. Adagio su YouTube Music - -