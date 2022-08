Al Bano | il grande giorno è arrivato | i suoi fan non trattengono l’emozione

5 O'Clock in the Morning invece lo è diventato, unsuccesso, ma solo in Italia. Ogni volta ... davanti ad Ale Romina e a Drupi, originariamente titolata Un giorno in più che se ne va . ...Al: annuncio clamoroso, cosa sta succedendo Dopo 25 anni di matrimonio , segnato dalla ... Non è mai tramonta la speranza in unritorno tra i due anche se tuttavia non si è mai concretizzato.Finalmente è arrivato il grande giorno che ha emozionato tutti i fan di Al Bano. Scopriamo cos'è successo all'ugola di Cellino San Marco.Mancano ancora sette mesi all'edizione del Festival di Sanremo 2023, eppure ecco i primi retroscena sui nomi dei possibili partecipanti ...