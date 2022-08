Agli Europei l'Italia del nuoto trionfa con 35 medaglie (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - MedAgliere stravinto con ben 35 podi, mai così tanti nelle precedenti 35 edizioni dei Campionati Europei, almeno una medAglia in tutti gli stili, dal dorso alla rana, dallo stile libero ai misti passando alla farfalla, l'Italia si conferma sempre di più un Paese di nuotatori. Gli ultimi vent'anni per l'Italia è stato un crescendo. A dare una nuova immagine al 'nuoto perduto' azzurro erano state le Olimpiadi di Sydney 2000 con la doppietta nella rana (100 e 200 metri) di Domenico Fioravanti e le tre medAglie di Massimiliano Rosolino (oro nei 200 misti). Nelle acque della piscina definita 'la più bella del mondo', quella dello 'Stadio del nuoto' al Foro Italico a Roma, le nuotatrici e i nuotatori del Bel Paese hanno letteralmente ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Medere stravinto con ben 35 podi, mai così tanti nelle precedenti 35 edizioni dei Campionati, almeno una meda in tutti gli stili, dal dorso alla rana, dallo stile libero ai misti passando alla farfalla, l'si conferma sempre di più un Paese di nuotatori. Gli ultimi vent'anni per l'è stato un crescendo. A dare una nuova immagine al 'perduto' azzurro erano state le Olimpiadi di Sydney 2000 con la doppietta nella rana (100 e 200 metri) di Domenico Fioravanti e le tre mede di Massimiliano Rosolino (oro nei 200 misti). Nelle acque della piscina definita 'la più bella del mondo', quella dello 'Stadio del' al Foro Italico a Roma, le nuotatrici e i nuotatori del Bel Paese hanno letteralmente ...

