Addio a Ghedini | lo storico avvocato di Berlusconi Il Cav | dolore immenso

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Lutto nella politica, è morto Niccolò. Il parlamentare di Forza Italia edi Silvioaveva 62 anni. Da tempo, si apprende, era ricoverato al San Raffaele di Milano. "Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostroè grande,, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme", ha scritto su Facebook, il presidente di Fi, Silvio, rendendo nota la morte di. "Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto ...