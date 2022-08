Ad Amber Heard offerti 9 milioni di dollari per recitare in un film porno: coprirebbero il suo debito con Depp (Di mercoledì 17 agosto 2022) La notizia è stata riportata dal sito australiano Pop Topic e confermata da una lettera ricevuta dall'avvocato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 agosto 2022) La notizia è stata riportata dal sito australiano Pop Topic e confermata da una lettera ricevuta dall'avvocato ...

Sibilla08726941 : @blogcupoftea Amber heard si è umiliata da sola quando ha mentito. Ma soprattutto quando ha mentito sulla donazion… - fragolaccia : @GetCas99 @mrsklutch24 @Hare_Witch @fersarasas @McKendryTara @people Fare volontariato in Palestina per quanto onor… - trsrlvrz : mai nessun uomo, anche coloro che hanno compiuto le azioni più terribili, ha dovuto sopportare ciò che sta sopporta… - lolsgirl2 : mi dispiace per le persone che vivono tutti i giorni con sti paladini della giustizia, cristo nemmeno l'ironia sape… - S4TlSFACTI0N : alla prima ho visto harry e amber heard -