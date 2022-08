A Napoli, in Fratelli d’Italia, monta una fronda anti-Giorgia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGiorgio Longobardi, l’unico consigliere comunale che un anno fa Fratelli d’Italia riuscì ad eleggere, è stato sospeso dal partito di Giorgia Meloni. Il post con il quale ha attaccato con tono sarcastico il Partito Democratico facendo riferimento all’Olocausto gli è costato l’ammonimento del partito che, a livello nazionale, è impegnato in una operazione di accreditamento a livello internazionale. Fratelli d’Italia, il partito dato per favorito alle prossime elezioni politiche, vuole essere visto come un partito della destra moderna, che si è messo alle spalle il fascismo. Ma a Napoli, c’è una fronda interna. Questa mattina, non è passato inosservato un post a firma di Piero Diodato, storico dirigente della destra partenopea, che critica la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGiorgio Longobardi, l’unico consigliere comunale che un anno fariuscì ad eleggere, è stato sospeso dal partito diMeloni. Il post con il quale ha attaccato con tono sarcastico il Partito Democratico facendo riferimento all’Olocausto gli è costato l’ammonimento del partito che, a livello nazionale, è impegnato in una operazione di accreditamento a livello internazionale., il partito dato per favorito alle prossime elezioni politiche, vuole essere visto come un partito della destra moderna, che si è messo alle spalle il fascismo. Ma a, c’è unainterna. Questa mattina, non è passato inosservato un post a firma di Piero Diodato, storico dirigente della destra partenopea, che critica la ...

ManuelaFioren : RT @ilruttosovrano: Nel frattempo la selezione delle liste elettorali di Fratelli d'Italia sta avvenendo per alzata di mano. (nella foto d… - Sergio34858698 : RT @ilruttosovrano: Nel frattempo la selezione delle liste elettorali di Fratelli d'Italia sta avvenendo per alzata di mano. (nella foto d… - anteprima24 : ** A ##Napoli, in Fratelli d'Italia, monta una fronda anti-Giorgia ** - littlemixftlodo : RT @PossibileIt: Non sono fascisti ma. Giorgio Longobardi, consigliere comunale di Napoli per Fratelli d'Italia, con un post sul suo profi… - M4rk0On1 : RT @ilruttosovrano: Nel frattempo la selezione delle liste elettorali di Fratelli d'Italia sta avvenendo per alzata di mano. (nella foto d… -