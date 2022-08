A che ora gareggia oggi la 4×100 mista agli Europei: programma batterie e finale, tv, avversarie (Di mercoledì 17 agosto 2022) oggi, mercoledì 17 agosto, giornata di chiusura degli Europei del nuoto in corsie. Un programma ricco di gare nelle quali l’Italia ha concrete possibilità di arricchire di podi il proprio medagliere già ricchissimo, frutto dei grandi risultati dei giorni precedenti degli azzurri. Tra le prove più attese quella dei campioni del mondo della 4×100 mista. La prova a squadre che più di altre rappresenta la bontà del movimento è diventata nel corso dell’ultimo periodo uno dei fiori all’occhiello della compagine tricolore. Lo conferma l’oro iridato citato, oltre che il bronzo olimpico ai Giochi di Tokyo 2020. Dalle 10.11 ci sarà la prima batteria dove i nostri portacolori cercheranno di entrare in finale e verosimilmente ci sarà un quartetto diverso da quello del pomeriggio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022), mercoledì 17 agosto, giornata di chiusura deglidel nuoto in corsie. Unricco di gare nelle quali l’Italia ha concrete possibilità di arricchire di podi il proprio medere già ricchissimo, frutto dei grandi risultati dei giorni precedenti degli azzurri. Tra le prove più attese quella dei campioni del mondo della. La prova a squadre che più di altre rappresenta la bontà del movimento è diventata nel corso dell’ultimo periodo uno dei fiori all’occhiello della compagine tricolore. Lo conferma l’oro iridato citato, oltre che il bronzo olimpico ai Giochi di Tokyo 2020. Dalle 10.11 ci sarà la prima batteria dove i nostri portacolori cercheranno di entrare ine verosimilmente ci sarà un quartetto diverso da quello del pomeriggio ...

AlbertoBagnai : #Credo che sarebbe ora di cambiare musica e che dei vostri “scienziati” metà se li porterà via la magistratura ordi… - elenabonetti : Pubblicate le graduatorie per oltre 3 miliardi dal Pnrr per asili nido e scuole dell’infanzia: mai prima d’ora un i… - matteosalvinimi : Il tele-virologo #Crisanti candidato col PD. #Credo che ora si capiscano tante cose. - MaSpadavecchia : @credo_2022 Quando la scienza e la medicina smettono di compiere la propria missione è l'ora di difendere gli itali… - Giusylo3 : @ultimora_pol Tra qualche ora comunicherete che vuole l’alleanza coi 5 Stelle? -