8mila euro per curare il cane-pompiere, ma l’assicurazione ne rimborsa solo la metà (e lo Stato non paga). Sindacato: “Non sono oggetti” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tyson è un labrador, un cane-pompiere in forza alla direzione interregionale dei vigili del fuoco di Veneto e Trentino Alto Adige, specializzato nella ricerca di persone, che si è ammalato in modo grave dopo un intervento. Per curarlo servono 8mila euro che il suo accompagnatore è Stato costretto ad anticipare per evitare che l’animale venisse abbattuto. Ma quella somma non sarà rimborsata completamente, visto che la polizza di assicurazione copre le spese fino alla metà. Così è partita una denuncia pubblica del Conapo, il Sindacato autonomo dei vigili del fuoco, che si rivolge al sottosegretario di Stato Carlo Sibilia. Nel frattempo è stata aperta una raccolta fondi, che ha raccolto circa 6mila euro. “Pare che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tyson è un labrador, unin forza alla direzione interregionale dei vigili del fuoco di Veneto e Trentino Alto Adige, specializzato nella ricerca di persone, che si è ammalato in modo grave dopo un intervento. Per curarlo servonoche il suo accompagnatore ècostretto ad anticipare per evitare che l’animale venisse abbattuto. Ma quella somma non saràta completamente, visto che la polizza di assicurazione copre le spese fino alla. Così è partita una denuncia pubblica del Conapo, ilautonomo dei vigili del fuoco, che si rivolge al sottosegretario diCarlo Sibilia. Nel frattempo è stata aperta una raccolta fondi, che ha raccolto circa 6mila. “Pare che la ...

