£ 58 milioni L'uomo del Chelsea "preferirebbe" trasferirsi in prestito al Man Utd poiché gli interessi vengono dichiarati (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Man Utd vuole ingaggiare il nazionale statunitense Christian Pulisic in prestito dai rivali della Premier League Chelsea questa estate, secondo i rapporti. L'americano è passato dal Borussia Dortmund ai Blues per 58 milioni di sterline nel 2019, ma ha faticato a trovare un posto da titolare regolare allo Stamford Bridge. Nelle sue tre stagioni al Chelsea finora non è riuscito a iniziare più di 19 partite di Premier League in una campagna con Pulisic che ha segnato solo 13 volte dall'inizio per Thomas Tuchel nella scorsa stagione. Gossip sul trasferimento: Casemiro e altri tre per snobbare Man Utd ...

