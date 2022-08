17 agosto 1993: Milan – Real Madrid al Trofeo Berlusconi (VIDEO) (Di mercoledì 17 agosto 2022) 17 agosto 1993: un Trofeo Berlusconi diverso Dal 1991 al 2015, una classica del calcio estivo era il Trofeo Berlusconi. Solitamente la sfida era tra Milan e Juventus. Quella del 17 agosto del 1993 è stata la prima contro un avversario estero: Il Real Madrid aveva sfidato i rossoneri ma ad avere la meglio è stata la squadra allenata allora da Capello che si impose per 3 a 2. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 17 agosto 2022) 17: undiverso Dal 1991 al 2015, una classica del calcio estivo era il. Solitamente la sfida era trae Juventus. Quella del 17delè stata la prima contro un avversario estero: Ilaveva sfidato i rossoneri ma ad avere la meglio è stata la squadra allenata allora da Capello che si impose per 3 a 2. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

