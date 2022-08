Zoe Kravitz rimpiange le critiche a Will Smith: "Un periodo terribile per avere un'opinione o delle idee" (Di martedì 16 agosto 2022) L'attrice Zoe Kravitz ha svelato che le reazioni alla sua critica allo schiaffo dato da Will Smith sul palco degli Oscar le hanno fatto cambiare idea sui social. Zoe Kravitz ha svelato che rimpiange di aver condiviso la propria opinione riguardante lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022. L'attrice, intervistata da The Wall Street Journal ha infatti parlato di quanto accaduto dopo che ha condiviso un post su Instagram in cui accennava all'incidente avvenuto durante la cerimonia. La foto che ritraeva Zoë Kravitz sul red carpet era stata accompagnata dalla didascalia: "Ecco una foto del mio vestito allo show dove ora apparentemente si aggrediscono le persone sul palco". L'attrice aveva poi risposto a un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 agosto 2022) L'attrice Zoeha svelato che le reazioni alla sua critica allo schiaffo dato dasul palco degli Oscar le hanno fatto cambiare idea sui social. Zoeha svelato chedi aver condiviso la propriariguardante lo schiaffo dato daa Chris Rock sul palco degli Oscar 2022. L'attrice, intervistata da The Wall Street Journal ha infatti parlato di quanto accaduto dopo che ha condiviso un post su Instagram in cui accennava all'incidente avvenuto durante la cerimonia. La foto che ritraeva Zoësul red carpet era stata accompagnata dalla didascalia: "Ecco una foto del mio vestito allo show dove ora apparentemente si aggrediscono le persone sul palco". L'attrice aveva poi risposto a un ...

