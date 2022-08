(Di martedì 16 agosto 2022) ROMA – “Ci sonoin questo tempo chese, sia in termini di contenuti che di forma. Ha inventato uno stile di fare cultura attraverso la televisione. Per questo c’e’ questo immenso affetto perche’ e’ stato vicino a milioni dicon la forza della conoscenza e della cultura”. E’ quanto ha detto oggi il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine della cerimonia funebre per il divulgatore scientifico tenutasi presso il Campidoglio, e alla qualepartecipato anche il figlio Albertoe il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Zingaretti: 'Poche persone hanno dato agli altri se stessi come Piero Angela' - evarist05268091 : @nzingaretti Quante stupidaggini in queste poche idee stereotipate: che cos'è? Il Garzanti della vecchia sx!? Zingaretti, ma anche basta!! -

Agenzia ANSA

"Ci sonopersone in questo tempo che hanno dato agli altri se stessi come Piero Angela, sia in termini ... Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine della ..."L'ultima cosa che fisicamente che ha detto, il comunicato, conforze, l'abbiamo raccolta io ... tra cui oltre al sindaco Gualtieri e al governatore, anche la presidente della Rai ... Zingaretti: "Poche persone hanno dato agli altri se stessi come Piero Angela" - Italia ROMA - "Ci sono poche persone in questo tempo che hanno dato agli altri se stessi come Piero Angela, sia in termini di contenuti che di forma. Ha ..."Le persone che amiamo non vorrebbero mai lasciarci. Però accade. Mio padre è riuscito sempre a unire pur mantenendo le sue opinioni. (ANSA) ...