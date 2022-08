Zengavò | nuova tappa in Sicilia | la destinazione mozzafiato

(Di martedì 16 agosto 2022) Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò,na: ecco dove sono approdati gliin queste ore Prosegue il tourno di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, anche se è ormai giunto agli sgoccioli. E una delle ultime tappe è quella a Messina per i due ex concorrenti del GF Vip, che hanno esplorato e girato la meravigliosa isola nella quale è nata proprio la bella Rosalinda, ex Adua Del Vesco. I due stanno ultimando le vacanze e presto sarà il momento di faremente ritorno a Milano, base della coppia da ormai oltre un anno, con l’attrice che dopo aver visto sbocciare l’amore ha fatto le valigie per mettere radici nel capoluogo lombardo. Rosalinda ha mostrato ai fan su Instagram una veduta della bellissima città situata nell’isola, evidenziando uno dei luoghi simbolo: ...

Anna38175697 : I temerari vanno al mare ?? #Zengavo #AndreaZenga non vediamo l'ora di vederti in TV nella tua nuova avventura -

Sarà stellare! Non vedo l'ora di tuffarmi in questaavventura regalandovi e regalandomi tantissime emozioni. Are you ready' . Anche Elena Ballerini ha condiviso sui social la lista dei ...Sarà stellare! Non vedo l'ora di tuffarmi in questaavventura regalandovi e regalandomi tantissime emozioni. Are you ready' . Anche Elena Ballerini ha condiviso sui social la lista dei ...