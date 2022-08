Zaporizhzhia | tensioni per visita Aiea

Cinquantenni : RT @Radio1Rai: #Ucraina Ancora tensioni intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Colpito da un missile ucraino il quartiere generale… - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: #Ucraina Ancora tensioni intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Colpito da un missile ucraino il quartiere generale… - ereike05 : RT @Radio1Rai: #Ucraina Ancora tensioni intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Colpito da un missile ucraino il quartiere generale… - Radio1Rai : #Ucraina Ancora tensioni intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Colpito da un missile ucraino il quartiere… - pasesp79 : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Tensioni a Zaporizhzhia, scambio di accuse tra Kiev e Mosca. Amnesty:… -

- 'In caso di un'emergenza alla Centrale dovrebbero essere evacuate 400.000 persone'. L'allarme dell'amministratore militare della regione StarukhLa centrale diÈ la più grande d'Europa e la nona al mondo, e prima della guerra ...sociali in vista, per non parlare della temuta crisi industriale e occupazionale da chiusura ...Un diplomatico russo ha affermato che per gli ispettori dell'Aiea non sarebbe possibile passare attraverso il territorio di Kiev perché troppo pericoloso ...Ancora tensioni a Taiwan e in Ucraina. La Fed il 17 agosto diffonderà le minute del meeting di luglio, mentre dal 25 al 27 agosto terrà il simposio di Jackson Hole. Scende il rendimento del Treasury U ...