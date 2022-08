Zaporizhzhia: Aiea, ispezione alla centrale, trattative in corso, Zelensky minaccia conseguenze (Di martedì 16 agosto 2022) L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) sta discutendo con Russia e Ucraina i "dettagli tecnici" di un'ispezione della centrale nucleare di Zaporizhzhia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 agosto 2022) L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica () sta discutendo con Russia e Ucraina i "dettagli tecnici" di un'dellanucleare diL'articolo proviene da Firenze Post.

LaStampa : Guerra Ucraina-Russia, colpito il quartier generale Wagner nel Donbass. Mosca: in corso dialogo su visita Aiea a Za… - FrancoBonanno62 : RT @omniafluit: Mosca: 'L'Aiea non può attraversare Kiev per arrivare a Zaporizhzhia, è troppo pericoloso'... la bombardiamo noi russi appe… - fisco24_info : Ucraina, nuova purga di Zelensky nei servizi di sicurezza: (Adnkronos) - Via altri capi. Su Zaporizhzhia l'Onu può… - ascochita : RT @omniafluit: Mosca: 'L'Aiea non può attraversare Kiev per arrivare a Zaporizhzhia, è troppo pericoloso'... la bombardiamo noi russi appe… - PIERPAO67864611 : RT @omniafluit: Mosca: 'L'Aiea non può attraversare Kiev per arrivare a Zaporizhzhia, è troppo pericoloso'... la bombardiamo noi russi appe… -