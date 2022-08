Ylenia Carrisi, ecco dove l’hanno avvistata: l’ultima indiscrezione (Di martedì 16 agosto 2022) Non si danno pace Al Bano e Romina Power per la scomparsa della adorata figlia Ylenia Carrisi. “Non smetterò mai di cercarti”, le parole della madre. “Resterai sempre nel mio cuore… da sempre pieno di te. Tuo padre”, il pensiero del cantante pugliese. Sono ormai passati ventotto anni da quando la giovane scomparve nel nulla da New Orleans, dopo aver incontrato il musicista di strada Alexander Masakela. La famiglia è riuscita a sentirla l’ultima volta a fine dicembre del 1994. Da allora sono state avanzate diverse ipotesi sulle sorti della povera Ylenia. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> La malattia di Piero Angela: cos’è e come si manifesta Quella più accreditata sin dal principio è che Ylenia Carrisi fosse finita nelle acque del Mississipi. Poi si era ... Leggi su tvzap (Di martedì 16 agosto 2022) Non si danno pace Al Bano e Romina Power per la scomparsa della adorata figlia. “Non smetterò mai di cercarti”, le parole della madre. “Resterai sempre nel mio cuore… da sempre pieno di te. Tuo padre”, il pensiero del cantante pugliese. Sono ormai passati ventotto anni da quando la giovane scomparve nel nulla da New Orleans, dopo aver incontrato il musicista di strada Alexander Masakela. La famiglia è riuscita a sentirlavolta a fine dicembre del 1994. Da allora sono state avanzate diverse ipotesi sulle sorti della povera. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> La malattia di Piero Angela: cos’è e come si manifesta Quella più accreditata sin dal principio è chefosse finita nelle acque del Mississipi. Poi si era ...

giuliaisacting : RT @gabrielsniceass: hot girls be like okay ora devo staccare un po’ il cervello quindi rilassiamoci con un bel video di elisa true crime i… - nelsonlariccia : @zazoomblog Triste al riguardo Italia Italiani localita nomi vicenda @AvvocatItalia storia YLENIA CARRISI ROMIN… - zazoomblog : Yari Carrisi spiazza tutti sulla sorella Ylenia: il clamoroso gesto pubblico - #Carrisi #spiazza #tutti #sulla - LaRonnie_ : RT @gabrielsniceass: hot girls be like okay ora devo staccare un po’ il cervello quindi rilassiamoci con un bel video di elisa true crime i… - infoitcultura : Romina Power, profonda tristezza dai Carrisi: dopo Ylenia perde anche lei -