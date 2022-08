WWE | I problemi di Vince costano alla compagnia quasi 10 milioni

(Di martedì 16 agosto 2022)Mcmahon è stato il leader della WWE perquattro decadi. Ha traghettato laattraverso gli anni della “Rock ‘n Wrestling Connection” (una unione tra la musica e il Wrestling), la Gimmick Era, la Attitude, la Ruthless Agression e l’ era PG.si è ufficialmente ritirato sotto la pressione di indagini su suoi pagamenti “non registrati” a ex dipendenti per comprare il loro silenzio (Hush Money). L’ammontare del “danno” La federazione ha recentemente enucleato l’ammontare del costo per le investigazioni interne relative al ex CEO della WWE. Tali investigazioni mirano a verificare che i soldi pagati dasiano soldi suoi, e non tolti dal bilancio della. Il costo per queste indagini è di circa 10di dollari. In ...

IsolaWrestling : DREW MCINTYRE ESCLUSO DAGLI EVENTI LIVE DELLA WWE PER PROBLEMI ALLA SCHIENA

