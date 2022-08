(Di martedì 16 agosto 2022) Sabato 20 agosto alle 6 in Piazzale della Libertà a Pesaro è in programma con un suggestivo appuntamento al sorgere del sole. LO SPAZIO IN ASCOLTO. La voce della scultura è un progetto pluriennale di(WKO) e Archivio Loreno Sguanci. Un’iniziativa che pone l’attenzione sulle opere d’arte en plein air che arricchiscono la

posterit : Renata Tebaldi. Donna e Artista: la WunderKammer Orchestra le dedica la giornata di domenica 7 agosto con l’inizia… -

In questo ambito lale dedica la giornata di domenica 7 agosto con l'iniziativa "RENATA TEBALDI, DONNA E ARTISTA", una tavola rotonda e un concerto a Palazzo Montani Antaldi a ...Pesaro - Dopo la felice esperienza dello scorso anno torna il progetto di formazione di musica da camera per ensemble per giovani musicisti organizzato dalladi Pesaro (WKO), che andranno a formare l'organico dellaYouth Ensemble (WKYE). Il progetto WunderKammer Orchestra: musica alla Sfera grande Periodico Daily WunderKammer Orchestra e Archivio Lorenzo Sguanci hanno realizzato il progetto "Spazio in ascolto" e lo proporranno la mattina del 20 agosto.Protagonista della seconda edizione è una delle sculture simbolo di Pesaro: la SFERA GRANDE di Arnaldo Pomodoro. L’idea è il dialogo tra differenti linguaggi che va a costruire una performance in cui ...