Vista da vicino - Tutta la Fiat Panda foto per foto (Di martedì 16 agosto 2022) Da anni la Panda è la regina (indiscussa) del mercato italiano. Questa Fiat è una delle auto più amate nella nostra penisola per vari motivi: è compatta, relativamente economica, spaziosa e non consuma molto. In più, ora è anche ibrida, il che le consente di accedere a diverse Ztl e di poter risparmiare sui costi fissi di gestione. Ma oltre al 1.0 FireFly Hybrid da 70 CV, proposto con prezzi a partire da 15.150 euro, la Panda è disponibile anche in versione bifuel: la 1.2 EasyPower da 69 CV può infatti essere alimentata a benzina o Gpl ed è in vendita a 15.900 euro. Più look. Lunga solo 365 centimetri, la piccola torinese è omologata per quattro persone e tutti i passeggeri hanno a disposizione abbastanza spazio sia in altezza, sia in larghezza. I più alti sono solo un po' sacrificati a livello delle ginocchia, ma per il resto si può ...

