Violente piogge a Parigi: allagate le strade della città. Chiuse anche alcune stazioni della metropolitana – Video (Di martedì 16 agosto 2022) Un violento nubifragio ha colpito Parigi nel tardo pomeriggio di martedì 16 agosto. Le piogge hanno allagato le strade e causato diversi disagi ai trasporti pubblici nella regione dell’Ile-de-France, costringendo a chiudere anche alcune stazioni della metropolitana. “Questa sera su Parigi sono appena caduti 46mm di pioggia in 1 ora, la stessa quantità di quella caduta tra il 30 giugno e il 15 agosto di quest’anno”, ha twittato La Chaîne Meteo. Le piogge sono state accompagnate da forti raffiche di vento. La stazione situata in cima alla Torre Eiffel misurava venti fino a 104 km/h. Video Titter/Kerviel Jérôme L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Un violento nubifragio ha colpitonel tardo pomeriggio di martedì 16 agosto. Lehanno allagato lee causato diversi disagi ai trasporti pubblici nella regione dell’Ile-de-France, costringendo a chiudere. “Questa sera susono appena caduti 46mm di pioggia in 1 ora, la stessa quantità di quella caduta tra il 30 giugno e il 15 agosto di quest’anno”, ha twittato La Chaîne Meteo. Lesono state accompagnate da forti raffiche di vento. La stazione situata in cima alla Torre Eiffel misurava venti fino a 104 km/h.Titter/Kerviel Jérôme L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

