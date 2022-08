VIDEO Marcell Jacobs campione d’Europa dei 100 metri | riviviamo la finale | oro in 9 95

Leggi su oasport

(Di martedì 16 agosto 2022)ha conquistato la medaglia d’oro sui 100agli Europei 2022 di atletica leggera. IlOlimpico ha trionfato a Monaco, correndo lacon il tempo di 9.95. Il velocista lombardo ha gareggiato con una fasciatura al polpaccio sinistro in seguito a una contrattura patita prima della semi, non è uscito brillantemente dai blocchi di partenza e poi ha rimontato con il suo proverbiale lanciato. Un trionfo sontuoso per l’azzurro, che ha giganteggiato nonostante i problemi fisici patiti nel corso di questa stagione e si è meritato la medaglia d’oro in campo continentale, sconfiggendo tutte le avversità. Ildel Mondo dei 60indoor ha battuto i britannici Zharnel Hughes (9.99) e Jeremiah Azu (10.13). Siamo di ...