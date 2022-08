VIDEO | Calciomercato Napoli: NAVAS si allontana, NUOVA OFFERTA DALLA PREMIER! (Di martedì 16 agosto 2022) Il Napoli è alla ricerca di un portiere che fornisca garanzie anche con i piedi. I due profili sondati dal d.s. Cristiano Giuntoli sono quelli di Kepa e di Keylor NAVAS. L’estremo difensore del Paris Saint Germain è il più adatto al gioco di Luciano Spalletti e il Napoli sta provando a spingere per strapparlo ai parigini. L’esperienza internazionale del portiere costaricano è un fattore che il Napoli ritiene molto importante dopo gli addii dei senatori dello spogliatoio. NAVAS, dal canto suo, non ha intenzione di restare a Parigi per fare il secondo di Donnarummma e sta cercando un’alternativa per la sua carriera. Nelle ultime ore, però, la trattativa potrebbe essersi complicata. Secondo quanto riportano i media inglesi, una squadra della Premier League si sarebbe inserita prepotentemente e ora sarebbe ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 16 agosto 2022) Ilè alla ricerca di un portiere che fornisca garanzie anche con i piedi. I due profili sondati dal d.s. Cristiano Giuntoli sono quelli di Kepa e di Keylor. L’estremo difensore del Paris Saint Germain è il più adatto al gioco di Luciano Spalletti e ilsta provando a spingere per strapparlo ai parigini. L’esperienza internazionale del portiere costaricano è un fattore che ilritiene molto importante dopo gli addii dei senatori dello spogliatoio., dal canto suo, non ha intenzione di restare a Parigi per fare il secondo di Donnarummma e sta cercando un’alternativa per la sua carriera. Nelle ultime ore, però, la trattativa potrebbe essersi complicata. Secondo quanto riportano i media inglesi, una squadra della Premier League si sarebbe inserita prepotentemente e ora sarebbe ...

MarcoBovicelli : #Monza, ecco #Marì: il difensore in arrivo dall’#Arsenal è atterrato ora a Milano, next stop visite mediche e poi f… - GiovaAlbanese : Eccolo, #Kostic a Torino! #calciomercato #Juventus - MarcoBovicelli : Alexis #Sanchez in partenza per #Marsiglia: l’attaccante è arrivato poco fa in aeroporto a Milano, ad attenderlo u… - jolandafiore : Tra #SerieA e #CalcioMercato ?? VI DICO LA MIA OGGI SU TWICH: ?? @ocwsport ore 15.15 ?? ?? @calciomercatoit ore 19.… - AmalaTV_ : RT @AmalaTV_: ?? LIVE ORE 13.45 ?? Live ad #AmalaTV su #Twitch: prima una breve analisi per completare il nuovo video su YouTube: https://t.… -