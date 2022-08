VIDEO | ARRESTATO IN ARGENTINA: HA GIOCATO IN SERIE A! (Di martedì 16 agosto 2022) Come, purtroppo, troppo spesso accade ultimamente, ci ritroviamo a parlare di argomenti extra campo di cui non vorremmo mai scrivere. Ezequiel Cirigliano, ex calciatore dell’Hellas Verona, è tornato al centro delle cronache nel suo paese però per i motivi sbagliati. Il trentenne, ex grande promessa del River Plate, è stato ARRESTATO dalle forze dell’ordine di Buenos Aires con le accuse di violazione di domicilio, rapina a mano armata e porto abusivo di una ‘arma da guerra. secondo persone del suo entourage, sarebbe in cura per problemi psichiatrici, intanto lui avrebbe respinto l’accusa di aver voluto commettere un furto, speriamo che questa vicenda possa risolversi in tempi brevi. #SERIEa #cirigliano #hellasverona #riverplate ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/GloB5Cf » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » ... Leggi su rompipallone (Di martedì 16 agosto 2022) Come, purtroppo, troppo spesso accade ultimamente, ci ritroviamo a parlare di argomenti extra campo di cui non vorremmo mai scrivere. Ezequiel Cirigliano, ex calciatore dell’Hellas Verona, è tornato al centro delle cronache nel suo paese però per i motivi sbagliati. Il trentenne, ex grande promessa del River Plate, è statodalle forze dell’ordine di Buenos Aires con le accuse di violazione di domicilio, rapina a mano armata e porto abusivo di una ‘arma da guerra. secondo persone del suo entourage, sarebbe in cura per problemi psichiatrici, intanto lui avrebbe respinto l’accusa di aver voluto commettere un furto, speriamo che questa vicenda possa risolversi in tempi brevi. #a #cirigliano #hellasverona #riverplate ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/GloB5Cf » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » ...

