Viaggi di nozze | la nuova tendenza è farli in gruppo

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 16 agosto 2022) La luna di miele come romantica fuga a due? È un’idea che per molti sposini è ormai sorpassata. Anche in Italia comincia ad affermarsi quella che, all’estero, è già una: il viaggio diin, o “buddymoon” (termine che deriva dall’unione di buddy, “amico” e honeymoon, “luna di miele”). A confermarlo è CartOrange, la più grande azienda italiana di consulenti di viaggio, specializzata nei viaggi diesperienziali su misura e per questo attenta osservatrice dei trend di costume: «Negli ultimi anni il modo in cui le coppie italiane guardano al viaggio diè cambiato moltissimo, di pari passo con i mutamenti sociali – conferma Claudio Asborno, Responsabile del Tour Operator CartOrange –. Continua a essere considerato uno dei viaggi più importanti della vita, gli si riserva un ...