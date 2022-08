Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 agosto 2022)DEL 16 AGOSTOORE 08.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMANE SCORREVOLE LA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE NELLE DUE CARREGGIATE E SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI SI IMMETTE SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO VERSO VITERBO CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO PER CANTIERI ATTIVI CON RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE SPARTITRAFFICO ALTRI DISAGI SULLA VIA PONTINA PER CHI è IN VIAGGIO VERSO TERRACINA MA QUI PER MALTEMPO AVVENUTO NELLA NOTTE DI IERI AL MOMENTO STRADA CHIUSA PER ALBERI SULLA CARREGGIATA NEL TRATTO COMPRESO TRA INCROCIO SEZZE E INCROCIO PONTINIA SEMPRE PER MALTEMPO PRESTARE ATTENZIONE ANCHE PER LA GIORNATA DI OGGI DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE ALLERTA ...