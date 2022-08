"Vi dico io cosa è successo stanotte": la rivelazione in tv che gela Lotti e il Pd (Di martedì 16 agosto 2022) Cesare Damiano non le manda a dire. Ospite di Coffe Break su La7, l'ex ministro del Lavoro commenta le liste varate dal Pd. Le sue parole cercano di spiegare come sono andate le cose questa notte. La direzione dem è stata di fuoco. Proteste, veleni e accuse hanno accompagnato la lunga nottata di Letta. Alla fine è arrivata la candidatura di Andrea Crisanti, la rinuncia della Cirinnà e soprattutto l'esclusione di Luca Lotti. L'ex fedelissimo di Renzi in un lungo sfogo ha puntato il dito contro Letta accusandolo di aver usato scuse vigliacche per comunicargli l'esclusione. E Cesare Damiamo ha voluto puntualizzare un aspetto: "Letta ha usato lo stesso metodo portato avanti da Renzi quando preparò le liste nel 2018. Io ad esempio in quella occasione rientravo tra gli esclusi. Ora è toccato a Lotti". Insomma tra le righe Damiano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Cesare Damiano non le manda a dire. Ospite di Coffe Break su La7, l'ex ministro del Lavoro commenta le liste varate dal Pd. Le sue parole cercano di spiegare come sono andate le cose questa notte. La direzione dem è stata di fuoco. Proteste, veleni e accuse hanno accompagnato la lunga nottata di Letta. Alla fine è arrivata la candidatura di Andrea Crisanti, la rinuncia della Cirinnà e soprattutto l'esclusione di Luca. L'ex fedelissimo di Renzi in un lungo sfogo ha puntato il dito contro Letta accusandolo di aver usato scuse vigliacche per comunicargli l'esclusione. E Cesare Damiamo ha voluto puntualizzare un aspetto: "Letta ha usato lo stesso metodo portato avanti da Renzi quando preparò le liste nel 2018. Io ad esempio in quella occasione rientravo tra gli esclusi. Ora è toccato a". Insomma tra le righe Damiano ...

