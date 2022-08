“Verso un’economia inclusiva”, incontro a Lignano Sabbiadoro (Di martedì 16 agosto 2022) Il 17 agosto alle ore 18.30 a Lignano Pineta in programma il terzo appuntamento della rassegna “Economia sotto l’ombrellone” Lignano Sabbiadoro – Economia inclusiva e ruolo delle imprese sociali. Il terzo appuntamento di Economia sotto l’Ombrellone, rassegna promossa dall’agenzia di comunicazione Eo Ipso, affronta uno dei temi cardine dell’Agenda 2030 dell’Onu e pone al centro del dibattito la necessità di creare le condizioni di crescita affinché nessuno sia lasciato indietro. Mercoledì 17 agosto a Lignano Sabbiadoro (UD), Cristiano Cozzolino presidente della cooperativa sociale Lybra, Paolo Felice presidente di LegacoopSociali FVG e Michela Vogrig presidente del consorzio C.O.S.M. parlano della responsabilità sociale delle imprese, nella sua declinazione legata al tema ... Leggi su lopinionista (Di martedì 16 agosto 2022) Il 17 agosto alle ore 18.30 aPineta in programma il terzo appuntamento della rassegna “Economia sotto l’ombrellone”– Economiae ruolo delle imprese sociali. Il terzo appuntamento di Economia sotto l’Ombrellone, rassegna promossa dall’agenzia di comunicazione Eo Ipso, affronta uno dei temi cardine dell’Agenda 2030 dell’Onu e pone al centro del dibattito la necessità di creare le condizioni di crescita affinché nessuno sia lasciato indietro. Mercoledì 17 agosto a(UD), Cristiano Cozzolino presidente della cooperativa sociale Lybra, Paolo Felice presidente di LegacoopSociali FVG e Michela Vogrig presidente del consorzio C.O.S.M. parlano della responsabilità sociale delle imprese, nella sua declinazione legata al tema ...

