Venezia 79, svelato il calendario: tutte le date della Selezione Ufficiale (Di martedì 16 agosto 2022) Mancano poco più di due settimane alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e sono state ufficializzate tutte le date. Oltre ai diversi debutti, la kermesse assisterà anche ad alcuni storici ritorni, dal 31 agosto al 10 settembre. Come era stato annunciato alcuni giorni fa, la Biennale ha reso disponibili nella giornata di martedì 16 agosto le date delle proiezioni ufficiali della 79a Mostra del Cinema di Venezia. A partire dalle ore 15.00 di mercoledì 17 agosto saranno inoltre disponibili le vendite online dei biglietti per assistere ai lungometraggi. Sul sito della Biennale di Venezia, gli utenti hanno la possibilit di consultare le date delle diverse sezioni in cui l’evento, diretto da Alberto Barbera, è ... Leggi su velvetmag (Di martedì 16 agosto 2022) Mancano poco più di due settimane alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica die sono state ufficializzatele. Oltre ai diversi debutti, la kermesse assisterà anche ad alcuni storici ritorni, dal 31 agosto al 10 settembre. Come era stato annunciato alcuni giorni fa, la Biennale ha reso disponibili nella giornata di martedì 16 agosto ledelle proiezioni ufficiali79a Mostra del Cinema di. A partire dalle ore 15.00 di mercoledì 17 agosto saranno inoltre disponibili le vendite online dei biglietti per assistere ai lungometraggi. Sul sitoBiennale di, gli utenti hanno la possibilit di consultare ledelle diverse sezioni in cui l’evento, diretto da Alberto Barbera, è ...

